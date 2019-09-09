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Реформа децентрализации кардинально изменила политическую карту Украины. После того, как в начале 2015 года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, местные советы получили больше возможностей для развития инфраструктуры на местах и улучшения жизни людей.

До 2014 года местные бюджеты представляли из себя, по сути, кассу, где выдавали зарплаты и справки. И ни на что большее местное самоуправление не было способно. А теперь львиную долю средств, полномочий и ответственности передали в местные громады. Сегодня доля местных бюджетов в консолидированном бюджете Украины составляет 52 %, а государства — 48 %. При этом увеличилась и поддержка местных бюджетов со стороны государства с 500 млн грн в 2013 году до 30,8 млрд грн в 2019-м.

Благодаря дополнительным финансовым ресурсам, в Днепропетровской области появились новые детсады, реконструированы школы и капитально отремонтированы дороги. В Днепре благодаря этой реформе была построена суперсовременная больница имени Руднева, идет модернизация электротранспорта, проводят ремонты в школах и детских садах, строяи стадионы и приводят в порядок парки. Впервые за много лет была решена проблема неработающих лифтов, закупаются трамваи и троллейбусы. И это далеко не все.

Депутат горсовета Днепра Камиль Примаков

Между тем, децентрализация не завершена. Как пояснил депутат горсовета Днепра Камиль Примаков, продолжается процесс объединения территориальных громад, не принят закон о префектурах, не ликвидированы райгосадминистрации. «Я уверен, что все это будет сделано. Финансирование процесса децентрализации в Украине осуществляли наши европейские партнеры. Думаю, там умеют контролировать вложенные деньги и процесс децентрализации достаточно быстро дойдет до своего завершения в условиях монобольшинства в парламенте, которое открывает возможности быстрого принятия решений. Надеюсь, этот процесс завершится в течение ближайшего года. И новые местные выборы пройдут уже по новому закону», — отметил Камиль Примаков.

Однако после президентских и парламентских выборов, создания монобольшинства в Верховной Раде и утверждения нового состава Кабмина, поползли слухи, что реформу децентрализации в Украине могут не просто остановить, но свернуть, отобрав у местных органов власти финансовые ресурсы и полномочия.

Камиль Примаков считает, что задача представителей местного самоуправления выстроить конструктивный диалог с центральными органами власти и не допустить такого развития событий. «К сожалению, у децентрализации немало противников, — отметил Камиль Примаков, — Некоторые киевские чиновники хотели бы вернуть себе возможность распоряжаться финансовыми потоками. На сессии городского совета Днепра мы будем обращаться и к Кабинету Министров, и к Верховной Раде с той целью, чтобы Днепр в 2020 бюджетном году получил денег не меньше, а больше, чем в 2019 году. Это работа местного самоуправления. Мы должны стучать во все двери и поднимать этот вопрос наверх».

Городской голова Днепра Борис Филатов в своем недавнем видеоблоге напомнил, что существовала практика, когда перед принятием государственных бюджетов центральная власть пыталась «ограбить» территориальные громады — особенно Днепр как бюджетообразующий мегаполис. Он отметил, что сейчас ему «поступают сигналы» о попытке восстановить этот метод. Такая ситуация может стоить городу воплощения ряда важных проектов. Камиль Примаков надеется на конструктивную работу с недавноизбранными народными депутатами. «Выборы состоялись недавно и новые народные депутаты еще не успели в полном объеме начать работу на округах. Так или иначе, политический сезон начался. И я надеюсь на нашу совместную плодотворную работу, направленную на привлечение инвестиций и улучшение жизни украинцев», — сказал Камил Примаков.

Новая власть обещает придерживаться курса на децентрализацию. По словам главы штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко, сегодня есть около 30 законопроектов по децентрализации. А судя по конструктивной работе нового парламента, ждать их принятия не придется слишком долго.

Тимофей Нагорняк