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16.07.2019, 10:05

Филатов закрывает мост через Днепр после пари с Зеленским

Филатов закрывает мост через Днепр после пари с Зеленским - Фото
Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новый мост в Днепре будет полностью закрыт с 18 июля до 14 сентября

Мэр Днепра Борис Филатов объявил о закрытии Нового моста на ремонт. Об этом он сообщил в Facebook. 

Филатов уточнил, что мост будет ремонтироваться исключительно за счет города и посетовал на отсутствие квалифицированных мостостроителей в Украине.

По его словам, по проекту мост необходимо ремонтировать два года: "Хотя это никого не интересует. Это нужно было делать с полным перекрытием, но мы не могли на два года закрыть основную магистраль и ремонтировали его частями".

"Вы же все, включая Владимира Александровича, хотели быстрее, правда? Придется теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко", - подытожил Филатов. 

Ранее президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Днепре, обязал Бориса Филатова закончить строительство нового моста до 14 сентября. В противном случае, мэр напишет заявление об увольнении.

Комментируя пари с президентом Филатов заявил, что "никогда не держался за свою должность".   

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Теги: днепр, борис филатов, пари, Владимир Зеленсикй
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