Филатов закрывает мост через Днепр после пари с Зеленским

Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Днепра Борис Филатов объявил о закрытии Нового моста на ремонт. Об этом он сообщил в Facebook.

Филатов уточнил, что мост будет ремонтироваться исключительно за счет города и посетовал на отсутствие квалифицированных мостостроителей в Украине.

По его словам, по проекту мост необходимо ремонтировать два года: "Хотя это никого не интересует. Это нужно было делать с полным перекрытием, но мы не могли на два года закрыть основную магистраль и ремонтировали его частями".

"Вы же все, включая Владимира Александровича, хотели быстрее, правда? Придется теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко", - подытожил Филатов.

Ранее президент Владимир Зеленский, находясь с визитом в Днепре, обязал Бориса Филатова закончить строительство нового моста до 14 сентября. В противном случае, мэр напишет заявление об увольнении.

Комментируя пари с президентом Филатов заявил, что "никогда не держался за свою должность".