Филатов заключил пари с Зеленским. Цена - отставка мэра: видео

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Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Днепре, обязал мэра города Бориса Филатова закончить строительство нового моста до 14 сентября. В противном случае, Филатов напишет заявление об увольнении. Видео с моментом заключения пари было опубликовано на официальном Twitter Офиса президента Украины.

"Журналисты все слышали. Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а, если не будет, то господин Филатов напишет увольнительную и пойдет в отставку", - заявил Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан поставил Филатову условие, что открытие моста должно быть не бутафорным, а качественным.

"А у нас по-другому не может быть. Главное, чтоб вы не мешали", - ответил мэр Днепра.

Зеленский добавил, что его команда приедет в Днепр проверять новый мост.

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