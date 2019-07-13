Филатов отреагировал на пари с Зеленским

Борис Филатов и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал свое пари с президентом Владимиром Зеленским, пообещав уйти в отставку в случае, если центральный мост города не отремонтируют до 14 сентября 2019 года. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Я очень азартный и, одновременно, медийный человек. А еще...Я никогда не держался за свою должность. Если кто-то считает, что этот крест - легкий, то может понести его вместо меня. Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте", - отметил Филатов.

По его словам, пари заключено.

"И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение. Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности. Я вообще, в отличие от многих, никогда не прятал голову в песок. Ни в 90-х, ни в 2014, ни сегодня. Я так и сказал Владимиру Александровичу офф-рекордс: "Володя, у меня был выбор: "Сделать - и пожалеть, или не сделать - и пожалеть. Я решил сделать", - объяснил Филатов, уточнив, что пригласил Зеленского "в гости на день города выпить по рюмке".

12 июля Зеленский, находясь с визитом в Днепре, обязал Филатова закончить строительство нового моста до 14 сентября. В противном случае, Филатов напишет заявление об увольнении.