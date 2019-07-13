Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.07.2019, 07:17

Филатов отреагировал на пари с Зеленским

Филатов отреагировал на пари с Зеленским - Фото
Борис Филатов и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Мэр Днепра отметил, что "никогда не держался за свою должность"

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал свое пари с президентом Владимиром Зеленским, пообещав уйти в отставку в случае, если центральный мост города не отремонтируют до 14 сентября 2019 года. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Я очень азартный и, одновременно, медийный человек. А еще...Я никогда не держался за свою должность. Если кто-то считает, что этот крест - легкий, то может понести его вместо меня. Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте", - отметил Филатов.

По его словам, пари заключено.

"И если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение. Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности. Я вообще, в отличие от многих, никогда не прятал голову в песок. Ни в 90-х, ни в 2014, ни сегодня. Я так и сказал Владимиру Александровичу офф-рекордс: "Володя, у меня был выбор: "Сделать - и пожалеть, или не сделать - и пожалеть. Я решил сделать", - объяснил Филатов, уточнив, что пригласил Зеленского "в гости на день города выпить по рюмке".

12 июля Зеленский, находясь с визитом в Днепре, обязал Филатова закончить строительство нового моста до 14 сентября. В противном случае, Филатов напишет заявление об увольнении. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, днепр, борис филатов, пари
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 