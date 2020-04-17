Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Днепре на 17 000 грн оштрафован священник, причащавший прихожан из одной ложки

В Днепре на 17 000 грн оштрафован священник, причащавший прихожан из одной ложки - Фото
Фото - Mykhailo Lysenko, Facebook
17.04.2020, 20:19

Священника, в Днепре причащавшего прихожан из одной ложки на Вербное воскресенье, оштрафовали на 17 000 гривень

В Днепре на 17 000 гривень оштрафовали священника УПЦ Московского патриархата, который, игнорируя введенные в стране карантинные ограничения, 12 апреля, в Вербное воскресенье, причащал сотни верующих из одной ложки. После этого возле входа в его церковь муниципальные службы перекопали дорогу. Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, передает hromadske.

Он отметил, что если священник в третий раз нарушит требования карантина, ему грозит уголовная ответственность.

"Сейчас этот батюшка бегает по домам и расклеивает объявления, что в храме Пасха отменена незаконно и планирует завтра организовать какое-то сборище со своими прихожанами возле одного из супермаркетов. Но думаю, как только они соберутся, то будут моментально нами выловлены, на них выпишут админпротоколы и каждый из них заплатит штраф в 17 000 гривень", - отметил заместитель.

Он добавил, что закрытие церквей для прихожан в городе поддержали почти все настоятели храмов.

  • 1 апреля мэр Днепра Борис Филатов предупредил, что может отключить воду, свет и перекопать дороги церквям, если священники не будут придерживаться карантина на Пасху.
  • 15 апреля в Днепре перекопали дорогу к церкви Московского патриархата, в которой, по утверждению местных властей, на Вербное воскресенье, причащали одной ложкой 300 человек.
Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
днепр карантин коронавирус штраф упц мп пасха
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 