В Днепре на 17 000 грн оштрафован священник, причащавший прихожан из одной ложки

В Днепре на 17 000 гривень оштрафовали священника УПЦ Московского патриархата, который, игнорируя введенные в стране карантинные ограничения, 12 апреля, в Вербное воскресенье, причащал сотни верующих из одной ложки. После этого возле входа в его церковь муниципальные службы перекопали дорогу. Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, передает hromadske.
Он отметил, что если священник в третий раз нарушит требования карантина, ему грозит уголовная ответственность.
"Сейчас этот батюшка бегает по домам и расклеивает объявления, что в храме Пасха отменена незаконно и планирует завтра организовать какое-то сборище со своими прихожанами возле одного из супермаркетов. Но думаю, как только они соберутся, то будут моментально нами выловлены, на них выпишут админпротоколы и каждый из них заплатит штраф в 17 000 гривень", - отметил заместитель.
Он добавил, что закрытие церквей для прихожан в городе поддержали почти все настоятели храмов.