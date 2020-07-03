Кто сейчас выиграл бы местные выборы в Мариуполе. Не "слуги" и не ОПЗЖ – опрос

Мариупольский порт (фото - mrpl.city)

Если бы местные выборы в Мариуполе прошли в конце июня 2020 года, на них с большим отрывом от конкурентов, в том числе от пророссийской Оппозиционной платформы–За життя и правящей Слуги народа победила бы партия мэра города Вадима Бойченко. Об этом свидетельствуют результаты опрос группы Рейтинг.

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10% респондентов затруднились с ответом, за кого бы проголосовали. Популярность партий в городе, по данным Рейтинга (среди тех опрошенных, кто определился с симпатией и намерен голосовать):

39,2% - Блок Бойченко;

26,7% - ОПЗЖ;

9,7% - Слуга народа;

7,4% - Партия Шария;

5,9% - Оппозиционный блок.

Также, утверждают в Рейтинге, если бы выборы мэра Мариуполя проходили в те же даты, нынешний городской голова легко бы переизбрался с результатом 77,9%. Рейтинги его возможных конкурентов значительно ниже. Не определившихся с мэрскими симпатиями – 12-13%.

Опрос проведен 20-28 июня 2020 года среди 800 мариупольчан от 18 лет и старше. Погрешность не более 3,5%.

Аналогичный опрос Рейтинга с 6 сентября по 10 октября 2019-го показал такие результаты по Мариуполю: 31% - Слуга народа, 30% - ОПЗЖ, 10% - Оппоблок, 3% - Партия Шария.

Бойченко учился в ДонНУ, работал на Азовстали (слесарем, машинистом, завотдела труда и зарплаты) и ММК им. Ильича (директор по персоналу и соцвопросам).

Он управляет городом с 15 декабря 2015 года.

Опрос Рейтинга за апрель-2020: всего 17% мариупольцев поддержали бы присоединение страны к НАТО.

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