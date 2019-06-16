Зеленский забежал в фонтан во время визита в Мариуполь: видео

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Владимир Зеленский в Мариуполе спасался от жары в фонтане

Вчера, 15 июня, президент Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь забежал в фонтан. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Общественное ТВ Донбасса.

Вслед за Зеленским в фонтан побежали сопровождающие его люди.

По данным синоптиков, температура воздуха в Мариуполе в этот день прогрелась до +30 градусов.

14 июня в Слуге народа сообщили, что в Администрации президента теперь можно ходить в шортах.

31 мая президент Зеленский, который ответил хейтерам фотографией с шаурмой, выложил новый снимок, не относящийся к работе, - из спортзала. "На Банковой. Хоть гантели не украли", - подписал он селфи на волне скандала с ситуационной комнатой в администрации президента.

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Теги: Владимир Зеленский, президент, фонтан, мариуполь
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