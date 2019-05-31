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31.05.2019, 08:56

"Хоть гантели не украли": селфи Зеленского-спортсмена с Банковой

"Хоть гантели не украли": селфи Зеленского-спортсмена с Банковой - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

На снимке из импровизированного тренажерного зала в здании Администрации президента - также и ее заведующий Андрей Богдан

Президент Владимир Зеленский, который в предвыборный период фотографировался на автозаправке с хот-догом, а на днях - с шаурмой, выложил в Facebook новый снимок, не относящийся к работе: из спортзала.

"На Банковой. Хоть гантели не украли", - иронизирует он по теме скандала с ситуационной комнатой в АП.

На фото также глава Администрации президента и самый близкий к нему чиновник Андрей Богдан.

26 мая, в День Киева, Зеленский сказал, что гул улиц, цвет каштанов, шаурма у метро и "застройки-недоразумения" делают Киев "не декоративным, а настоящим".

Смотрите также: Шаурма так шаурма. Зеленский ответил хейтерам селфи с едой: фото

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Теги: Владимир Зеленский, спорт, пиар
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