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29.05.2019, 15:49

Шаурма так шаурма. Зеленский ответил хейтерам селфи с едой: фото

Шаурма так шаурма. Зеленский ответил хейтерам селфи с едой: фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Президент Владимир Зеленский рекомендовал "тем, кто во власти", есть шаурму, чтобы не отрываться от народа

Президент Владимир Зеленский сфотографировался на автозаправке с шаурмой, ответив тем пользователям соцсетей, которых возмутило его поздравление с Днем Киева, где были слова о любви к столице "за шаурму у метро и застройки-недоразумения". Фото глава государства выложил в Twitter.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей", - написал он.

Владимир Зеленский (фото - twitter.com/ZelenskyyUa)

К посту он добавил тег #ШаурмаТакШаурма.

26 мая, в День Киева, Зеленский сказал, что гул улиц, цвет каштанов, шаурма у метро и "застройки-недоразумения" делают Киев "не декоративным, а настоящим".

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Теги: Владимир Зеленский, президент, шаурма
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