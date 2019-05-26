Зеленский: Любим Киев за шаурму у метро и застройки-недоразумения

Киев, Майдан Независимости (фото - Pixabay)

Президент Владимир Зеленский, который вчера был на сцене шоу Лига смеха, и его предшественник Петр Порошенко поздравили с Днем Киева.

"Я переехал в Киев в 2003 году. По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять (...) Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. В этом городе нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя", - написал Зеленский в своем Facebook.

По словам президента, гул улиц, цвет каштанов, шаурма у метро и "застройки-недоразумения" делают Киев "не декоративным, а настоящим". "За это мы его и любим", - добавил он.

В Twitter Порошенко написано: "Киев - это любовь с первого взгляда. Поздравляю киевлян с Днем города!"

Ранее сообщалось, что празднование растянуто на два дня - 25 и 26 мая. Что происходит в Киеве, читайте по ссылке. Движение в столице частично перекрыто - список улиц.