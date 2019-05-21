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21.05.2019, 14:23

В День Киева движение в столице перекроют: список улиц

В День Киева движение в столице перекроют: список улиц - Фото
Киево-Печерская лавра (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

День Киева жители и гости столицы отмечают два дня - 25 и 26 мая

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В связи с празднованием Дня Киева на выходных движение автомобильного транспорта частично будет перекрыто на ряде улиц. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничение движения запланировано на участках дорог:

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  • 25-26 мая – во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской и до перекрестка с ул. Станиславского;
  • 25 мая с 05:30 до 17:30 – ул. Крещатик – бул. Тараса Шевченко (во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK);
  • 26 мая с 09:30 до 16:00 – ул. Николая Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. Андрея Головко – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр – ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенской) (во время международных соревнований по велосипедному спорту RACE HORIZON PARK);
  • 26 мая с 08:00 до 15:00 во время 27-го спортивно-благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Майдан Независимости – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Физкультуры – НСК "Олимпийский" – ул. Эспланадная – ул. Бассейная – ул. Крещатик – Майдан Независимости.

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Теги: перекрытие, движение, праздник, день киева, день столицы
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