DZIDZIO, "Space" и рекорд Украины. Мероприятия в День Киева-2019

Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной французской группы "Space" Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра, который состоится в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Концерт будет сопровождать лазерное шоу, яркие видео и спецэффекты.
В программе мероприятия в формате open-air от популярных исполнителей: Андрея Бойко, Дениса Реконвальда, Алисы Тарабаровой, DZIDZIO, Гайтаны, Асии Ахат.
Также состоится масштабный танцевальный флеш-моб, во время которого более тысячи танцовщиков исполнят украинскую польку, который попадет в Книгу рекордов Украины.
Полную программу мероприятий на 25 и 26 мая можно посмотреть по ссылке.