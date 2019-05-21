DZIDZIO, "Space" и рекорд Украины. Мероприятия в День Киева-2019

Киево-Печерская лавра (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной французской группы "Space" Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра, который состоится в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Концерт будет сопровождать лазерное шоу, яркие видео и спецэффекты.

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В программе мероприятия в формате open-air от популярных исполнителей: Андрея Бойко, Дениса Реконвальда, Алисы Тарабаровой, DZIDZIO, Гайтаны, Асии Ахат.

Также состоится масштабный танцевальный флеш-моб, во время которого более тысячи танцовщиков исполнят украинскую польку, который попадет в Книгу рекордов Украины.

Полную программу мероприятий на 25 и 26 мая можно посмотреть по ссылке.