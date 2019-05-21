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21.05.2019, 06:54

DZIDZIO, "Space" и рекорд Украины. Мероприятия в День Киева-2019

DZIDZIO, "Space" и рекорд Украины. Мероприятия в День Киева-2019 - Фото
Киево-Печерская лавра (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Празднование Дня Киева растянуто на два дня - 25 и 26 мая

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Центральным событием празднования Дня Киева станет большой концерт на Контрактовой площади легендарной французской группы "Space" Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра, который состоится в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Концерт будет сопровождать лазерное шоу, яркие видео и спецэффекты. 

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В программе мероприятия в формате open-air от популярных исполнителей: Андрея Бойко, Дениса Реконвальда, Алисы Тарабаровой, DZIDZIO, Гайтаны, Асии Ахат.

Также состоится масштабный танцевальный флеш-моб, во время которого более тысячи танцовщиков исполнят украинскую польку, который попадет в Книгу рекордов Украины.

Полную программу мероприятий на 25 и 26 мая можно посмотреть по ссылке.

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Теги: киев, программа, праздник, концерт, DZIDZIO, Гайтана, день киева-2019, мероприятия, Space, Алиса Тарабарова, Асия Ахат
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