Скандал с "ситуационной комнатой" в АП: Шимкив дал разъяснения

Дмитрий Шимкив (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Архитектура "ситуационной комнаты" в Администрации президента не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Об этом у себя в Facebook сообщил бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

"Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации", - отметил Шимкив.

По его словам, ни одна государственная организация не даст копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствия оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции.

"Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно", - объяснил Шимкив.

По его словам, аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах.

"Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видео информации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуативной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операцийнной работе АП. Оборудование передано НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры", - уточнил Шимкив.

Он не стал комментировать вопрос об аренде оборудования и структуризации финансирования проекта, назвав "это частным вопросом Петра Порошенко".

"Ведь он за свой счет обеспечивал существование инструмента (ситрум - это инструмент) работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе", - объяснил Шимкив.

Бывший пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко у себя в Facebook написал, что вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.

28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк опубликовал видео "ситуативной комнаты", откуда вынесли мониторы и сервера.

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