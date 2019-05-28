Все вывезли. Данилюк показал остатки "ситуативной комнаты": видео

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Секретарь СНБО показал пустые комнаты Администрации президента - все мониторы и сервера вывезли в неизвестном ему направлении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк показал как выглядит сейчас "ситуативная комната" Администрации президента. Видео он опубликовал на свой странице в Facebook.

В сюжете видео, что стены в комнате опустели - на местах, где еще месяц назад висели большие экраны, остались только следы от них.

"Все было снято во время смены власти. Вот такая получилась "цивилизованная" передача власти в Украине. Остались лишь флагие, под которыми принимались решения во время заседаний", - сказал Данилюк.

В соседнем помещении, где стояли сервера, на которых хранилась секретная информация, тоже остались лишь пустые стеллажи.

"Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация? Пусть разбираются правоохранительные органы", - резюмировал секретарь СНБО.

Ранее сегодня был опубликован указ президента о назначении Данилюка секретарем СНБО. В первой заявлении в качестве секретаря СНБО Данилюк назвал основные, по его мнению, вопросы Совета нацбезопасности. Об оккупации Донбасса и Крыма он не упомянул.

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Теги: Александр Данилюк, снбо
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