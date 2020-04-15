Вступление в НАТО. 14 областных центров проголосовали бы "за" на референдуме

Большая часть областных центров Украины высказались бы за вступление страны в НАТО, если бы референдум по этому вопросу проводился сегодня. Об этом свидетельствуют результаты шестого всеукраинского муниципального опроса, проведенного группой Рейтинг.
В частности, за то, чтобы стать членом Североатлантического альянса, выступили бы большинство жителей 14-ти из 24-х областных центров Украины.
Больше всего вступление страны в НАТО поддерживают во Львове. Там "за" проголосовали бы 80% горожан.
Видеть Украину членом НАТО хотят 59% жителей Киева.
Меньше всего сторонников этой идеи в Мариуполе – всего 17% мариупольцев поддержали бы присоединение страны к Североатлантическому альянсу.
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Опрос был проведен соцгруппой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.
Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.
Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 63,9%.
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