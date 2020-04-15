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Вступление в НАТО. 14 областных центров проголосовали бы "за" на референдуме

Вступление в НАТО. 14 областных центров проголосовали бы "за" на референдуме - Фото
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)
15.04.2020, 18:31

14 из 24-х областных центров Украины проголосовали бы за вступление страны в НАТО, если бы референдум проводился сегодня

Большая часть областных центров Украины высказались бы за вступление страны в НАТО, если бы референдум по этому вопросу проводился сегодня. Об этом свидетельствуют результаты шестого всеукраинского муниципального опроса, проведенного группой Рейтинг.

В частности, за то, чтобы стать членом Североатлантического альянса, выступили бы большинство жителей 14-ти из 24-х областных центров Украины.

Больше всего вступление страны в НАТО поддерживают во Львове. Там "за" проголосовали бы 80% горожан.

Видеть Украину членом НАТО хотят 59% жителей Киева.

Меньше всего сторонников этой идеи в Мариуполе – всего 17% мариупольцев поддержали бы присоединение страны к Североатлантическому альянсу.

Фото кликабельны

Вступление Украины в НАТО (Инфографика соцгруппы Рейтинг)

Вступление Украины в НАТО (Инфографика соцгруппы Рейтинг)

Опрос был проведен соцгруппой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 63,9%.

  • 21 января сообщалось, что более половины населения (51%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.

Читайте также: Партнерство НАТО с Украиной и Грузией: подробности новых инициатив

Наталия Медведева
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