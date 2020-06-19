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Шесть мэров заявили о создании партии Пропозиція

Шесть мэров заявили о создании партии Пропозиція - Фото
Презентация партии Пропозиція (Фото - пресс-служба партии)
19.06.2020, 15:43

Основатели партии назвали ее целью развитие системы местного самоуправления в Украине

Шесть мэров заявили сегодня о создании партии Пропозиція. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба партии.

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В Киеве прошел брифинг мэров Днепра Бориса Филатова, Николаева Александра Сенкевича, Черновцов Алексея Каспрука, Житомира Сергея Сухомлина, Кропивницкого Андрея Райковича и Каховки Андрея Дяченко, на котором они сообщили о создании новой политической силы.

Цель партии Пропозиция - построение в Украине эффективной системы местного самоуправления, заявили основатели партии.

  • 5 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не будет участвовать в "партии мэров", если ее создадут.
  • В середине мая мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что общается с мэрами других городов, чтобы представить общую политическую силу. Филатов тогда сказал, что эта идея витает в воздухе – и "все разговаривают со всеми".
  • 17 июня стало известно, что партия будет презентована сегодня.
Денис Юдин
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