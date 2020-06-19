Шесть мэров заявили о создании партии Пропозиція

Шесть мэров заявили сегодня о создании партии Пропозиція. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба партии.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В Киеве прошел брифинг мэров Днепра Бориса Филатова, Николаева Александра Сенкевича, Черновцов Алексея Каспрука, Житомира Сергея Сухомлина, Кропивницкого Андрея Райковича и Каховки Андрея Дяченко, на котором они сообщили о создании новой политической силы.
Цель партии Пропозиция - построение в Украине эффективной системы местного самоуправления, заявили основатели партии.