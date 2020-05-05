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"Я пессимист": Садовый оценил возможность создания партии мэров

"Я пессимист": Садовый оценил возможность создания партии мэров - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.05.2020, 11:50

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что серьезных разговоров о создании партии мэров сейчас не идет

Серьезных разговоров о создании партии мэров пока не идет, заявил в эфире телеканала 1+1 мэр Львова Андрей Садовый.

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В ответ на вопрос о слухах, появившихся в СМИ, что в Украине перед местными выборами может быть создана партия мэров, Садовый ответил, что такие слухи звучат уже 15 лет. В то же время он считает, что партии должны объединяться на принципах идеологии, а не профессии.

По словам мэра Львова, в ассоциации городов мэры ведут часто острые разговоры на фоне ситуации с пандемией коронавируса. "Есть высказывания, эмоции, но каких-то фундаментальных, серьезных разговоров, что нужно создавать партию мэров, на сегодня пока нет", - заявил Садовый, отметив, что если власть решит давить на местное самоуправление, то будет сопротивление.

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На вопрос, примет ли он предложение вступить в партию мэров, если она будет создана, Садовый ответил, что он член партии Самопомощь, и не может быть одновременно в двух партиях. Садовый добавил, что мэры часто зависимы от центральной власти, многие мэры состоят в различных партиях, поэтому попытка всех их объединить будет очень сложной конструкцией. "Я пессимист с точки зрения такой возможности на сегодня", - заявил он.

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Вчера в эфире телеканала ICTV мэр Киева Виталий Кличко рассказал о беспокойстве мэров в связи с возможными изменениями в Избирательный кодекс - введением для партий общенационального 5% барьера и необходимости быть представленными не менее чем в двух третях регионов. Он заявил, что между мэрами идут разговоры о возможном представительстве местного самоуправления помимо уже существующих партий.

  • С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. Полиция открыла уголовное дело.
  • После открытия дела мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием и что он, если нужно, готов "объединять страну".
  • 2 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс.
  • 4 мая Кличко призвал не угрожать мэрам и, в то же время, не заниматься популизмом и не торопиться с ослаблением карантина.
Денис Юдин
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