Карантинный бунт. Кличко призвал не угрожать и не торопиться

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Не прибегать к популизму и угрозам, но и не торопиться с выходом из карантина призвал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сегодня, 4 мая.

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По словам Кличко, в последние дни "много дискуссий и эмоций" по поводу ослабления карантина. Мэр Киева подчеркнул, что действовать надо ответственно, не из соображений популизма или рейтингов.

Кличко считает, что основной удар борьбы с коронавирусом приняло на себя местное самоуправление. Однако, по его словам, сейчас важно не допустить инфекционного взрыва, который разрушил бы систему здравоохранения, и не свести на нет усилия последних двух месяцев.

В то же время, Кличко отметил, что людей возмущает несправедливость, когда работают торговые сети и "некоторые рестораны", а не малый и средний бизнес. Он предложил искать взвешенные и справедливые решения.

"Не угрожать. Не применять силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму," - подчеркнул мэр Киева, одновременно добавив, что нельзя действовать поспешно.

С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. Полиция открыла уголовное дело.

После открытия уголовного дела из-за ослабления карантина мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил , что его не удастся запугать уголовным преследованием.

Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Черкасс "путает слова "децентрализация" и "автономия".

2 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс.

Черкасская ОГА обжалует решение горисполкома об ослаблении карантина в Черкассах.

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