Карантинный бунт. Кличко призвал не угрожать и не торопиться

Не прибегать к популизму и угрозам, но и не торопиться с выходом из карантина призвал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сегодня, 4 мая.
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По словам Кличко, в последние дни "много дискуссий и эмоций" по поводу ослабления карантина. Мэр Киева подчеркнул, что действовать надо ответственно, не из соображений популизма или рейтингов.
Кличко считает, что основной удар борьбы с коронавирусом приняло на себя местное самоуправление. Однако, по его словам, сейчас важно не допустить инфекционного взрыва, который разрушил бы систему здравоохранения, и не свести на нет усилия последних двух месяцев.
В то же время, Кличко отметил, что людей возмущает несправедливость, когда работают торговые сети и "некоторые рестораны", а не малый и средний бизнес. Он предложил искать взвешенные и справедливые решения.
"Не угрожать. Не применять силу или уголовные дела. Не прибегать к популизму," - подчеркнул мэр Киева, одновременно добавив, что нельзя действовать поспешно.
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