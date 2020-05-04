Коронавирус. ОГА обжалует в суде решение об ослаблении карантина в Черкассах

Иллюстративное фото: Darek Delmanowicz/ЕРА

Черкасская облгосадминистрация подготовила иск в Черкасский окружной админсуд об отмене решения горисполкома по ослаблению карантина в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В заявлении говорится об отмене решения как противоречащего решению КМУ № 211 от 11 марта 2020 года, постановлению №14 от 27 апреля и протокола № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 апреля (ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса)", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан.

По данным на утро 3 мая, в Черкасской области зафиксированы 308 случаев заболевания COVID-19.

С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. Полиция открыла уголовное дело.

После открытия уголовного дела из-за ослабления карантина мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил , что его не удастся запугать уголовным преследованием.

Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Черкасс "путает слова "децентрализация" и "автономия".

2 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE