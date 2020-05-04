Коронавирус. ОГА обжалует в суде решение об ослаблении карантина в Черкассах

Черкасская облгосадминистрация подготовила иск в Черкасский окружной админсуд об отмене решения горисполкома по ослаблению карантина в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА.
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"В заявлении говорится об отмене решения как противоречащего решению КМУ № 211 от 11 марта 2020 года, постановлению №14 от 27 апреля и протокола № 21 региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30 апреля (ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса)", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан.
По данным на утро 3 мая, в Черкасской области зафиксированы 308 случаев заболевания COVID-19.
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