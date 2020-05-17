Кличко подтвердил, что ведет переговоры с мэрами о создании политической силы

Мэр Киева Виталий Кличко общается с мэрами других городов, чтобы представить общую политическую силу. Об этом мэр Киева заявил в эфире программы Факты на ICTV.
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"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать права громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы эту политическую силу представить", - сказал он.
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Мэр Днепра Борис Филатов в интервью Радио Свобода сказал, что эта идея витает в воздухе – и "все разговаривают со всеми". По его словам, Кличко собирал мэров в онлайн-формате и тема "политического объединения усилий" местного самоуправления обсуждалась.
Однако Филатов считает, что партия должна объединяться по идеологическому признаку, а не по профессиональному.
"Мое мнение, партия мэров в чистом виде - она не сработает. Невозможно, я в этом согласен с (мэром Львова, - ред.) Андреем Садовым, создать партию по профессиональному признаку - мэров, булочников, слесарей-фрезеровщиков или еще кого-то… А если говорить о партии местного самоуправления, партии развития территориальных общин, скажем так, партии Магдебургского права - почему бы нет?" – сказал он.
В то же время Филатов подчеркнул, что у мэров есть "много разногласий" не только политических, но и "мировоззренческих, идеологических".