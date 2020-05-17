Кличко подтвердил, что ведет переговоры с мэрами о создании политической силы

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко общается с мэрами других городов, чтобы представить общую политическую силу. Об этом мэр Киева заявил в эфире программы Факты на ICTV.

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"Да, мы действительно общаемся с мэрами других городов, понимая, что сегодня местное самоуправление надо защищать, отстаивать права громад. И мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы могли бы эту политическую силу представить", - сказал он.

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Мэр Днепра Борис Филатов в интервью Радио Свобода сказал, что эта идея витает в воздухе – и "все разговаривают со всеми". По его словам, Кличко собирал мэров в онлайн-формате и тема "политического объединения усилий" местного самоуправления обсуждалась.

Однако Филатов считает, что партия должна объединяться по идеологическому признаку, а не по профессиональному.

"Мое мнение, партия мэров в чистом виде - она ​​не сработает. Невозможно, я в этом согласен с (мэром Львова, - ред.) Андреем Садовым, создать партию по профессиональному признаку - мэров, булочников, слесарей-фрезеровщиков или еще кого-то… А если говорить о партии местного самоуправления, партии развития территориальных общин, скажем так, партии Магдебургского права - почему бы нет?" – сказал он.

В то же время Филатов подчеркнул, что у мэров есть "много разногласий" не только политических, но и "мировоззренческих, идеологических".

1 мая мэрия Черкасс ослабила карантин в городе, по факту чего полиция открыла уголовное дело. Мэр города заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.

В тот же день президент Владимир Зеленский обратился к мэру Черкасс, назвав его поступок "попыткой заработать рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города".

4 мая Черкасская ОГА сообщила о подготовке иска об отмене решения местного исполкома по ослаблению карантина в городе. Суд приостановил действие решения мэрии об ослаблении карантина в городе

13 мая мэрии Днепра и Харькова обратились к Кабмину с требованием разрешить полноценную работу общественного транспорта.