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Мэрии Днепра и Харькова требуют от Кабмина запустить общественный транспорт

Мэрии Днепра и Харькова требуют от Кабмина запустить общественный транспорт - Фото
Борис Филатов (скриншот с видео)
13.05.2020, 22:07

В Харькове, например, считают, что неработающее метро угрожает выполнению карантинных мероприятий в городе

В городских госадминистрациях Днепра и Харькова требуют от правительства разрешить полноценную работу общественного транспорта.

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Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что не может своим решением возобновить работу общественного транспорта или открыть детские сады, так как Кабмин "запрещает местному самоуправлению смягчать карантин". Вместе с тем он сказал, что не понимает смысла в открытии рынков, если добраться до них могут не все горожане.

"Единственное, что мы сейчас можем сделать с другими мэрами - это требовать от правительства прекратить заниматься самообманом, запустить общественный транспорт по соблюдению всех противоэпидемических мероприятий", - сказал Филатов.

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Заммэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан заявила, что неработающее метро угрожает выполнению карантинных мероприятий в городе, так как на остановках и в общественном транспорте наблюдается скопление людей, которые "вышли на работу".

По ее мнению, в Харькове "можно использовать метрополитен так, чтобы избежать нежелательных последствий".

Согласно распоряжению Кабмина, общественный транспорт на время карантина должен использоваться только для перевозок работников критических предприятий. Метро в Харькове и Киеве остановлено. 

Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что против открытия метро в украинских городах, так как это может привести к увеличению жертв коронавируса. 

Читайте также: Кличко обратился к Кабмину разрешить работу метро с 25 мая

Вадим Ребрина
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