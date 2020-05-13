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Зеленский о коронавирусе: Следующие дни - ключевые

Зеленский о коронавирусе: Следующие дни - ключевые - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
13.05.2020, 17:19

Президент считает, что сейчас нельзя открывать метро или проводить концерты

Президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшие дни — ключевые в определении следующих этапов смягчения карантина. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Зеленский считает, что сейчас нельзя открывать метро или проводить концерты.

"Поймите - нам вообще не сложно подписать бумажку и хоть завтра открыть метро или позволить концерты. И какими будут последствия? Миллион больных коронавирусом? И вместо смягчения придется усиливать карантин", - сказал он.

По мнению президента, Украине удается удерживать ситуацию с коронавирусом, и он призвал продолжать это делать.

"Кто из вас хочет по 20000 новых больных каждый день? Кто хочет тысячи смертей каждый день? Чтобы врачи падали от переутомления? И чтобы жуткие картинки из фильмов об апокалипсисе стали реальностью на улицах вашего города? Уверен - этого не хочет никто", - сказал Зеленский.

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Он еще раз призвал всех быть ответственными, носить маски и соблюдать меры гигиены. "Каждый из нас должен быть неотъемлемой частью единого войска - и только тогда мы победим болезнь. Наше оружие - терпение, дисциплина и ответственность", - сказал президент.

"Следующие дни - ключевые. Давайте соберемся и сделаем все для наступления следующего этапа смягчения карантина", - призвал он.

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  • Сегодня Кабинет министров разрешил украинцам гулять по улицам группами до восьми человек, а за одним столиком на летних площадках смогут одновременно сидеть до четырех человек, при условии соблюдения ими безопасной дистанции.
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  • 12 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метро и междугородний транспорт в Украине откроют на третьем этапе послабления карантина, возможно, до середины лета.

Вадим Ребрина
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