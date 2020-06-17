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В пятницу представят партию мэров: кто войдет и что о ней известно

В пятницу представят партию мэров: кто войдет и что о ней известно - Фото
Выборы (фото - ЕРА)
17.06.2020, 15:15

Новая партия будет называться Пропозиція. Уже около 10 мэров, в том числе глава Днепра Филатов, намерены идти вместе с ней на местные выборы

В эту пятницу, 19 июня, будет представлена новая партия Пропозиція, которая должна объединить мэров для участия в запланированных на осень местных выборов. Об этом сообщил LIGA.net близкий к партии собеседник.

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По его словам, вступить в партию предложили всем мэрам, которые отстаивают идеи "защиты местного самоуправления, честных выборов" и выступают "против давления со стороны правоохранителей". Также в нее могут войти общественные активисты, кандидаты в мэры и другие люди, разделяющие эти взгляды.

Присоединиться к новой политсиле уже согласились порядка 10 городских глав, в том числе мэры Днепра Борис Филатов, Черновцов Алексей Каспрук, Житомира Сергей Сухомлин и Николаева Александр Сенкевич. Мэры пока не делали заявлений о вступлении в партию из-за "колоссального давления" со стороны правоохранительных органов, объяснил собеседник.

При этом, по словам собеседника, мэр Киева Виталий Кличко отказался присоединиться к партии, хотя ему предлагали возглавить политсовет. Его коллега из Харькова Геннадий Кернес пока на предложение не ответил. Еще некоторые городские главы поддерживают идеи партии, но не уверены, что вступят, поскольку в течении долгих лет являются членами других политсил и не смогут объяснить переход в новую партию избирателям.

"Ожидается на съезде 3 июля большое количество мэров, которые скажут, что давайте заключим декларацию о честных выборах, защите прав местного самоуправления, совместном противодействии политическим репрессиям, но на выборы мы идем отдельно, а вы для нас – дружественная политсила", - сказал собеседник.

Также собеседник отметил, что партия будет коллективной, а не лидерского типа. Решения будет принимать 2/голосов политический совет, а каждый член совета по вверенной ему территории будет иметь право вето.

  • В середине мая Кличко заявлял, что общается с мэрами других городов, чтобы представить общую политическую силу. Филатов тогда сказал, что эта идея витает в воздухе – и "все разговаривают со всеми".

Смотрите также: Кличко отказался идти на выборы мэра Киева от Евросолидарности

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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