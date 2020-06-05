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Кличко отказался идти на выборы мэра Киева от Евросолидарности

Кличко отказался идти на выборы мэра Киева от Евросолидарности - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
05.06.2020, 20:02

Мэр Киева заявил, что будет баллотироваться от своего УДАРа

Мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения партии Европейская солидарность выдвинуть его кандидатом в мэры на грядущих выборах и заявил, что будет баллотироваться от партии УДАР.

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"Я почитал в СМИ заявление партии Европейская солидарность о готовности выдвинуть мою кандидатуру на должность мэра Киева. Хочу поблагодарить за такое предложение. Но отмечу, что я много лет являюсь лидером политической силы УДАР, которая всегда боролась и отстаивала демократические европейские ценности. И выдвигаться в мэры буду от партии УДАР Виталия Кличко. А также поведу команду УДАР на местных выборах, в частности - в Киевсовет" — написал мэр в Facebook.

При этом он отметил, что готов будет сотрудничать "со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно" в интересах киевлян.

Сегодня нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко заявила, что ее партия готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева.

К 1 июня трое депутатов из Слуги народа заявили о готовности идти на выборы киевского мэра. Партия Голос может выдвинуть кандидатом Сергея Притулу

Вадим Ребрина
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