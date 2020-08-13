29 год независимости. Как выглядит и чего хочет современный украинец - 6 выводов

По результатам опроса Центра Разумкова и Социс, украинцы не против присоединиться к НАТО и ЕС, и не поддерживают идею с двумя официальными языками

Центр Разумкова совместно с Центром Социс провели исследования социально-политической ситуации в стране. Согласно результатам опроса типичный современный украинец пользуется Facebook, считает Россию страной-агрессором и уверен, что Украине нужно интегрироваться с ЕС.

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Современный украинец...

узнает новости и прочую информацию по телевидению (65%), в интернете (52%) и социальных сетях (45%).

2. использует Facebook (60%), YouTube (40%), Instagram (27%) и Telegram (18%). И почти не открывает Одноклассники или ВКонтакте (по 7%).

3. считает Россию "агрессором, который угрожает существованию украинского государства". А также уверен, что власти всеми силами должны защищать страну от РФ и не поддерживать с ней никаких отношений (59%). Только 24% опрошенных считают Россию "обычной страной-соседом" и еще 9% считают ее братским государством.

4. хочет, чтобы в Украине был только один государственный язык - украинский (64%). Впрочем, 18% готовы предоставить русскому языку официальный статус в отдельных областях. И еще 15% хотели бы видеть русский язык вторым государственным.

5. стремится к интеграции страны с Европейским Союзом и готов поддержать это решение на референдуме (58%). Против интеграции с западом лишь 27% украинцев.

6. одобряет присоединение Украины к оборонному блоку НАТО и также готов поддержать это решение на референдуме (48%). Против этого высказались 33% респондентов.

В опросе принимали участие 4000 украинцев старше 18 лет. Исследования проводились методом личных интервью продолжительностью около 19 минут по всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий в период 21-28 июля.

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Дарья Мостовая

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