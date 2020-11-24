Действиями и заявлениями Зеленского по Донбассу довольны 37% украинцев – опрос Разумкова

37% украинцев положительно оценивают действия и заявления президента Владимира Зеленского по установлению мира на Донбассе. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Полные результаты опроса выглядят так:

– 37,1% позитивно оценивают заявления и действия Зеленского по Донбассу;

– 41,9% – негативно;

– 10,7% безразличны;

– 10,3% сложно ответить.

В исследовании также отмечается, что тема Донбасса наиболее сильно влияет на отношение украинцев к Зеленскому.

О влиянии этого вопроса на отношение к президенту заявили 46% респондентов. На втором месте находится тема экономики (43%), на третьем – борьба с коррупцией в нынешней власти (32%), на четвертом – борьба с эпидемий коронавируса (26,3%).

Читайте также: Выборы на Донбассе будут только после деоккупации – Зеленский

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Опрос проводился с 16 по 22 октября среди 2021 совершеннолетних украинцев во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,3%. Исследование проведено при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

В майском опросе КМИС 21% респондентов указали, что Зеленский успешен в урегулировании конфликта на Донбассе, 69% с этим не согласны.

В октябрьском опросе КМИС 45,3% респондентов высказались против предоставления Донбассу статуса свободной экономической зоны. "За" были 33,5% опрошенных.

Читайте также: Арестович: План "Б" по Донбассу – это миротворцы

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.