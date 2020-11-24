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Действиями и заявлениями Зеленского по Донбассу довольны 37% украинцев – опрос Разумкова

24.11.2020, 12:25
Действиями и заявлениями Зеленского по Донбассу довольны 37% украинцев – опрос Разумкова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

37% украинцев положительно оценивают действия и заявления президента Владимира Зеленского по установлению мира на Донбассе. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

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Полные результаты опроса выглядят так:

– 37,1% позитивно оценивают заявления и действия Зеленского по Донбассу;

– 41,9% – негативно;

– 10,7% безразличны;

– 10,3% сложно ответить.

В исследовании также отмечается, что тема Донбасса наиболее сильно влияет на отношение украинцев к Зеленскому.

О влиянии этого вопроса на отношение к президенту заявили 46% респондентов. На втором месте находится тема экономики (43%), на третьем – борьба с коррупцией в нынешней власти (32%), на четвертом – борьба с эпидемий коронавируса (26,3%).  

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Опрос проводился с 16 по 22 октября среди 2021 совершеннолетних украинцев во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2,3%. Исследование проведено при поддержке представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Донбасс опрос центр Разумкова

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