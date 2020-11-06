Выборы на Донбассе будут только после деоккупации – Зеленский

Президент считает, что выборы на Донбассе могут быть проведены весной 2021 г

Президент Владимир Зеленский отмечает, что проведение местных выборов на Донбассе возможно, но этому должно предшествовать освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и создание безопасных условий. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Я считаю, что выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное – деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы. Если все захотят закончить войну, она точно закончится, и тогда такая возможность есть", – заявил Зеленский.

Он отметил, что если не будет безопасных условий, выборы не будут демократическими.

"Без нормальной ситуации безопасности туда не приедут наблюдатели, не будут представлены все партии ... Так о каких выборах тогда говорить?" – отметил он.

По убеждению президента, пошаговый мирный план, который Украина предложила к рассмотрению на заседании трехсторонней контактной группы, дает возможность "все это сделать, чтобы там весной провести выборы".

"Но это не главный вопрос", – добавил Зеленский.

5 ноября глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для ТКГ, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов.

В Кремле считают, что демилитаризация временно оккупированного Донбасса, проведение выборов и передача границы расходятся с минскими договоренностями.







Вадим Ребрина

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