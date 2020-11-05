Украина предлагает демилитаризировать временно оккупированный Донбасс для проведения местных выборов 31 марта 2021 года

Подготовленный Украиной "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации временно оккупированной части Донбасса в начале 2021 года, чтобы создать условия для проведения там 31 марта местных выборов. Об этом сообщил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Первое, что мы предлагаем сделать, – прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", – подчеркнул Кравчук.

По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. "То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед", – объяснил глава делегации Украины в ТКГ Кравчук.

Он считает – важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, которые принимали участие в событиях, связанных с войной на Донбассе, и недопущения наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

Кравчук уточнил, нужно, чтобы вопросы ответственности "решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе, и с учетом опыта других стран".

"Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, – они должны нести ответственность, а другие – нормально жить и работать на своей, украинской земле", – пояснил он.

Украинская сторона будет настаивать, что необходимо немедленно обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного креста, ко всем удерживаемым лицам.

Украина хотела бы, чтобы это было сделано до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" состоялось не позднее 15 декабря 2020 года.

Кравчук подчеркнул, что ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины, поэтому необходимо добиться до середины декабря увеличения численного состава ОБСЕ на 1500 человек.

Читайте также: Война на Донбассе. Кравчук заявил, что от России поступило предложение найти новые подходы

"Мы надеемся, что и Российская Федерация, и Германия, и Франция поддержат такое наше предложение. Потому что для наблюдения над украинско-российской границей в Донецкой и Луганской области необходимо активная работа и постоянное информирование", – отметил он, указав, что в своем плане Украина настаивает над обеспечением полного контроля над конкретными участками украинско-российской границы со своей стороны.

По его словам, Украина также будет предлагать создание свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО.

"Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние", – сказал он.

Кравчук подчеркнул, что предлагаемый Украиной "План совместных шагов" не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ.

5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

21 октября Кравчук заявил, что вопрос реинтеграции Донбасса комплексныйи включает в себя четыре этапа.

Читайте также: Кравчук: Нам нужно, чтобы Россия ушла из оккупированного Донбасса

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.