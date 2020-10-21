Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса для достижения мира

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что вопрос реинтеграции Донбасса – комплексный и включает несколько этапов

Для того, чтобы достичь мира на Донбассе, власти должны принять пакет законов о реинтеграции региона. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

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Кравчук объяснил, что вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, поэтому должен включать в себя:

прекращение войны;

проведение выборов на временно оккупированных территориях;

формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;

принятие пакета законов экономического характера, в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", – уточнил Кравчук.

Глава украинской делегации признался, что не знает, сколько необходимо принять таких законов, но "они будут охватывать всю систему жизни".

5 октября Кравчук заявил о планах создания "совета людей", которые будут помогать переговорщикам в Минске.

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Арина Толина

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