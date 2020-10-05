Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук анонсировал создание "совета людей" с Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о планах создания "совета людей", которые будут помогать переговорщикам в Минске. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

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"Есть люди, которые не родились на Донбассе, но всю жизнь там работали. Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс", – заявил глава делегации.

"Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения", – уточнил Кравчук.

Основными критериями для отбора кандидатов, по словам Кравчука, являются политическая позиция и опыт, чтобы "это не был человек, который импровизирует".

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Владислав Сердюк

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