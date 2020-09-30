Зеленский вывел Фокина из минских переговоров

Президент решил, что бывший премьер отступил от справедливой оценки оккупации Россией Крыма и части Донбасса

Бывший премьер-министр Витольд Фокин уволен с должности первого заместителя главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Фокин выведен из состава ТКГ указом президента Владимира Зеленского. Зеленский констатировал, что Фокин отступил от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

В ОП подчеркнули, что работа делегации Украины в ТКГ продолжится на основе четкого понимания полного контроля временно оккупированных территорий Украины со стороны России.

"Подчеркиваем, что нельзя просто назвать миром условия временной оккупации части нашей территории, закрыв глаза на существование оккупационных структур и полное отсутствие безопасности на этой территории," — заявили в ОП.

У Зеленского подчеркнули, что необходимо вывести из Украины все незаконные вооруженные формирования, их военную технику, провести полную деоккупацию и вернуть Украине контроль над частью границы с Россией.

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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