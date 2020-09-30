Донбасс | Зеленский отреагировал на слова Фокина: Они неприемлемы, Россия – агрессор и оккупант
Скандальные заявления первого премьера Витольда Фокина о Донбассе "категорически расходятся с официальной позицией государства", заявил президент
Президент Владимир Зеленский "неприятно поражен" словами первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который "не видит ни одного подтверждения" тому, что на Донбассе Украина воюет с Россией. Соответствующее заявление под названием "О неприемлемых заявлениях Витольда Фокина" появилось на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, каждый, кто представляет государство, должен помнить, что нельзя путать официальное с личным, и если есть расхождения в позициях, то "нужно выбирать государственное видение", – до тех пор, пока представляешь государство.
"Официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация АР Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины", – пишет Зеленский.
Читайте также: Аваков призвал "гнать махрового идиота" Фокина на пенсию
По словам главы государства, словам Фокина уже якобы дана надлежащая оценка – "прежде всего обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы".
Он не уточнил, исключат ли первого премьера страны из делегации в ТКГ.
Зеленский заверил, что цель государства и его представителей – достижение устойчивого мира только на украинском условиях: прекращение огня, освобождение пленных и заложников, вывод всех НВФ и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращения Украине контроля над границей с Россией.
- 30 августа 2020-го Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для ОРДЛО и проведение там выборов якобы смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию. После этого на него обрушился шквал критики – высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
- 29 сентября в Раде он заявил, что "не видит ни одного подтверждения" войны между РФ и Украиной на Донбассе. Комитет Рады принял решение инициировать обращение к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации в ТКГ.
- По словам Фокина, работать в ТКГ ему предложил глава ОП Ермак. При этом его внучка, певица Маша Фокина, заявила, что это она познакомила его с Ермаком.
Комментарии