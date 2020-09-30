Скандальные заявления первого премьера Витольда Фокина о Донбассе "категорически расходятся с официальной позицией государства", заявил президент

Президент Владимир Зеленский "неприятно поражен" словами первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который "не видит ни одного подтверждения" тому, что на Донбассе Украина воюет с Россией. Соответствующее заявление под названием "О неприемлемых заявлениях Витольда Фокина" появилось на сайте главы государства.

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По его словам, каждый, кто представляет государство, должен помнить, что нельзя путать официальное с личным, и если есть расхождения в позициях, то "нужно выбирать государственное видение", – до тех пор, пока представляешь государство.

"Официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой. Именно с российского вторжения началась временная оккупация АР Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит. Это вполне очевидные истины", – пишет Зеленский.

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По словам главы государства, словам Фокина уже якобы дана надлежащая оценка – "прежде всего обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы".

Он не уточнил, исключат ли первого премьера страны из делегации в ТКГ.

Зеленский заверил, что цель государства и его представителей – достижение устойчивого мира только на украинском условиях: прекращение огня, освобождение пленных и заложников, вывод всех НВФ и военной техники с территории Украины, полная деоккупация и возвращения Украине контроля над границей с Россией.

Евгений Пилипенко

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