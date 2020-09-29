Аваков призвал "гнать махрового идиота" Фокина на пенсию
Аваков подчеркнул, что слова Фокина за последние недели "наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев"
Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал "немедленно гнать, как минимум снова на пенсию" замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, отреагировав на заявление Фокина, что тот "не видит ни одного подтверждения" войны между Россией и Украиной. Об этом Аваков Написал в Facebook.
"Фокин, на войне, которой как вы говорите нет – погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец. "Их там нет" – это слова Путина, а не представителя Украины", – написал министр.
Аваков подчеркнул, что слова Фокина за последние недели "наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев".
"Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум снова на пенсию", – резюмировал Аваков.
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для Донбасса и проведение там выборов смягчат позицию РФ и, возможно, она откажется от требований изменить украинскую Конституцию.
- После этого на него обрушился шквал критики — его высказывание назвали "нелепыми политическими спекуляциями" и "личным мнением". Сам Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки".
- Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, заслушав на своем заседании Фокина, принял решение инициировать обращение Рады к президенту о недопустимости госизмены и необходимости исключения Фокина из делегации ТКГ.
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