Аваков призвал "гнать махрового идиота" Фокина на пенсию

Аваков подчеркнул, что слова Фокина за последние недели "наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев"

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал "немедленно гнать, как минимум снова на пенсию" замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, отреагировав на заявление Фокина, что тот "не видит ни одного подтверждения" войны между Россией и Украиной. Об этом Аваков Написал в Facebook.

"Фокин, на войне, которой как вы говорите нет – погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец. "Их там нет" – это слова Путина, а не представителя Украины", – написал министр.

Аваков подчеркнул, что слова Фокина за последние недели "наносят колоссальный ущерб для страны и приносят боль и гнев в сердца украинцев".

"Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум снова на пенсию", – резюмировал Аваков.

Читайте также: Фокин "не видит ни одного подтверждения" войны между Россией и Украиной

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.