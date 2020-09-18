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Фокин заявил, что окончательно согласился работать в ТКГ после звонков с Донбасса

18.09.2020, 19:36
Фокин заявил, что окончательно согласился работать в ТКГ после звонков с Донбасса - Фото
Витольд Фокин (скриншот из интервью с Гордоном)

Фокин отрицает, что занимает пророссийскую позицию

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин рассказал, что принял окончательное решение работать в ТКГ после звонков от знакомых с Донбасса. Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

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По словам Фокина, он получил предложение о работе в ТКГ от Офиса президента. Там он встретил первого президента Леонида Кравчука, с которым не виделся около 10 лет. Они, по словам Фокина, проговорили шесть с половиной часов.

Первый премьер-министр говорит, что его семья была против, и поэтому сначала он отказался от предложения.

"Впоследствии Андрей Борисович (Андрей Ермак, - ред.) позвонил мне, я ответил, что у меня уже не тот возраст, забота другой, у меня нездоровая жена сейчас. Он сказал мне подумать еще. И тогда я получил несколько звонков, преимущественно из Донбасса. Мои знакомые просили не отказываться от этого предложения. Через две недели я согласился, и вышел указ президента о назначении меня первым заместителем", - рассказал Фокин.

"Я - сын Донбасса, я там стал человеком, я люблю Донбасс, я обожаю шахтеров. Я впервые спустился в шахту как школьник, не в экскурсию, а чтобы работать", - объяснил политик.

Он говорит, что его функции в ТКГ должны были заключаться в обеспечении коммуникации с обществом.

Фокин также отрицает, что занимает пророссийскую позицию. Он отметил, что в прошлом его называли и "кремлевским агентом", и "врагом России №1". Фокин говорит, что и то, и другое неправда. "Я никогда не был врагом России, как не был врагом США, Израиля, Польши, но я был и остаюсь гражданином Украины, и ее интересы для меня - превыше всего", - сказал первый премьер Украины. .

Он также сообщил, что не получает денег за работу в ТКГ.

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Вадим Ребрина
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