Фокин отказался пояснить на комитете Рады свои скандальные заявления о Донбассе - депутат
Витольд Фокин сослался на занятость
Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы комитета, депутат фракции Слуга народа Александр Качура.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Фокин, по словам Качуры, сослался на занятость.
"Озвученная причина - занятость и необходимость работать в трехстороннем контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения не оговорена", - написал Качура.
Он отметил, что будет требовать немедленно провести встречу.
"Чтобы усилить позиции Украины необходимо консолидированное видение парламента и делегатов в трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, очень важна", - написал депутат.
- 30 августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, выборы и особый статус для всего Донбасса якобы помогут прекратить войну с Россией на востоке Украины.
- Министр МВД Арсен Аваков назвал слова Фокина "нелепыми политическими спекуляциями".
- Не согласился с предложением Фокина по амнистии и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- Глава делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев призвл вывести Фокина из украинской делегации в ТКГ.
- После волны критики в свой адрес Фокин заявил, что представители действующей власти критикуют его заявления о Донбассе, поскольку имеют связь с "предшественниками".
Комментарии