Фокин отказался пояснить на комитете Рады свои скандальные заявления о Донбассе - депутат

Витольд Фокин сослался на занятость

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы комитета, депутат фракции Слуга народа Александр Качура.

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Фокин, по словам Качуры, сослался на занятость.

"Озвученная причина - занятость и необходимость работать в трехстороннем контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения не оговорена", - написал Качура.

Он отметил, что будет требовать немедленно провести встречу.

"Чтобы усилить позиции Украины необходимо консолидированное видение парламента и делегатов в трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, очень важна", - написал депутат.

Вадим Ребрина

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