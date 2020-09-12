UA

Фокин отказался пояснить на комитете Рады свои скандальные заявления о Донбассе - депутат

12.09.2020, 21:18
Фокин отказался пояснить на комитете Рады свои скандальные заявления о Донбассе - депутат - Фото
Витольд Фокин (скриншот из интервью с Гордоном)

Витольд Фокин сослался на занятость

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин отказался прийти на заседание комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы комитета, депутат фракции Слуга народа Александр Качура.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Фокин, по словам Качуры, сослался на занятость.

"Озвученная причина - занятость и необходимость работать в трехстороннем контактной группе. В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения не оговорена", - написал Качура.

Он отметил, что будет требовать немедленно провести встречу.

"Чтобы усилить позиции Украины необходимо консолидированное видение парламента и делегатов в трехсторонней контактной группе. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, очень важна", - написал депутат.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Донбасс ткг александр качура Витольд Фокин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
В Україні має бути офіційно доступним найкращий світовий контент | Олександр Вітько

В Україні має бути офіційно доступним найкращий світовий контент | Олександр Вітько
 