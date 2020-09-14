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Фокин прокомментировал слова своей внучки: говорит, что не помнит знакомства с Ермаком

14.09.2020, 22:49
Фокин прокомментировал слова своей внучки: говорит, что не помнит знакомства с Ермаком - Фото
Витольд Фокин и его внучка Мария Фокина (Фото: Машa Фокина/Facebook)

Бывший премьер-министр сказал, что у внучки есть свое мнение, и она вправе его высказывать

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин сказал, что не помнит своего знакомства с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом он сказал в комментарии изданию Гордон.

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Очевидно, журналисты попросили Фокина прокомментировать недавнее заявление его внучки, певицы Маши Фокиной о том, что это она познакомила его с Ермаком, и что "это было нашим личным решением, чтобы дедушка начал заниматься этим (работать в ТКГ, - ред.)".

"Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до [приглашения в ТКГ]", - сказал Фокин.

"Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента", – добавил он.

По поводу высказываний внучки Фокин сказал: "Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Совершенно самостоятельный. У нее свое мнение, она вправе его высказывать, когда угодно и где угодно".

Вадим Ребрина
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