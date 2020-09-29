Штаб ООС перестал писать о "неприцельных" обстрелах со стороны российских боевиков
Оккупанты и коллаборационисты стреляли под Старогнатовкой, Авдеевкой и Горловкой. К счастью, на фронте вчера обошлось без потерь
Штаб операции объединенных сил сообщил уже о пяти огневых провокациях со стороны российских боевиков на Донбассе за сутки. В отличие от прошлых ежедневных сводок во время последнего перемирия, на этот раз военные не пишут о "неприцельных обстрелах". Утренняя сводка опубликована в Facebook штаба ООС.
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В командовании отметили, что вчера с утра оккупанты применили стрелковое оружие недалеко от Старогнатовки, а вечером там же – и станковой противотанковый гранатомет.
Около Авдеевки боевики стреляли по украинским войскам из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
Еще два обстрела были у Шумов под Горловкой: там противник применил стрелковое и подствольный гранатомет.
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Сутки обошлись без потерь. В штабе заявили, что силы ООС "огонь в ответ не открывали". По состоянию на 08:00 утра сегодня на фронте было тихо.
- Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Волкер считает, что президента РФ Путина "все устраивает на Донбассе".
- Замглавы украинской делегации в ТКГ Фокин извинился, что назвал российско-террористические войска на Донбассе "повстанцами".
- Президент Зеленский на Генассамблее ООН заявил о недопустимости ситуации, "когда член Совбеза – оккупант". Он добавил, что следующими шагами на пути к миру на Донбассе должны стать вывод боевиков и возвращение Украине контроля над госграницей.
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