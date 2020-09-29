Штаб ООС перестал писать о "неприцельных" обстрелах со стороны российских боевиков

Оккупанты и коллаборационисты стреляли под Старогнатовкой, Авдеевкой и Горловкой. К счастью, на фронте вчера обошлось без потерь

Штаб операции объединенных сил сообщил уже о пяти огневых провокациях со стороны российских боевиков на Донбассе за сутки. В отличие от прошлых ежедневных сводок во время последнего перемирия, на этот раз военные не пишут о "неприцельных обстрелах". Утренняя сводка опубликована в Facebook штаба ООС.

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В командовании отметили, что вчера с утра оккупанты применили стрелковое оружие недалеко от Старогнатовки, а вечером там же – и станковой противотанковый гранатомет.

Около Авдеевки боевики стреляли по украинским войскам из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Еще два обстрела были у Шумов под Горловкой: там противник применил стрелковое и подствольный гранатомет.

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Сутки обошлись без потерь. В штабе заявили, что силы ООС "огонь в ответ не открывали". По состоянию на 08:00 утра сегодня на фронте было тихо.

СПРАВКА. Необъявленная война РФ против Украины . Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год оккупирован Крым и часть Донбасса (ОРДЛО). Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

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Евгений Пилипенко

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