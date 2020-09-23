"Путина все устраивает на Донбассе". Волкер подал идею, как вынудить его уйти из Украины

США должны назначить его преемника по Украине, считает экс-дипломат. Одна из задач этой должности – делать так, чтобы санкции против РФ не ослабевали

Президент РФ Владимир Путин очень доволен тем, какая сложилась ситуация на Донбассе, и ничего менять не собирается. Нужно раскрывать глаза россиянам на его действия на Донбассе, считает бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, пишет Голос Америки.

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"Он не видит необходимости в разрешении ситуации. Он счастлив вести против Украины гибридную войну низкого уровня, которая ослабляет Украину и отделяет ее от ЕС", – отметил экс-дипломат.

Волкер считает, что на ситуацию нужно влиять внутри России. Американец полагает, что "это непопулярная идея в Москве, когда они видят, что российские солдаты убивают украинских гражданских или украинских солдат".

"Люди не понимают, почему русские солдаты воюют против их братьев в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым, поэтому он не признает открытой военной операции, которую он там проводит. <...> Внутри российского общества есть давление. И мы должны усилить его относительно войны в Украине", – пояснил он идею.

По мнению экс-дипломата, если США удастся создать такие условия для Путина, тот может прийти к выводу, что его политика по Украине имеет слишком высокую цену.

СПРАВКА. Волкер – бывший американский топ-дипломат. Постоянный представитель США в НАТО (2008—2009), с пецпредставитель Госдепартамента США по Украине (2017-2019), директор Института Маккейна в Аризоне с 2011 года. В 2019-м на фоне расследования в попытке импичмента президента Дональда Трампа подал в отставку из-за причастности к этому скандалу.

Кроме того, сказал Волкер, Вашингтону следует назначить спецпосланника по вопросам Украины, "который бы занимался переговорами, чем я занимался два года". Это, по его словам, другая роль, чем та, которую выполняет посол США.

"Речь идет о проведении переговоров с Россией, координации работы с Германией и Францией, поддержке политики Вашингтона, работе с НАТО и ЕС, Канадой и Великобританией", – пояснил он.

Летом 2020-го Волкер заявил, что он не видит возможностей для переговоров с РФ о возвращении оккупированного Крыма.

1 сентября 2020 года Волкер стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail, которая имеет лицензию на предоставление услуг ж/д грузоперевозок в Украине.

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Евгений Пилипенко

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