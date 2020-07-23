Волкер: Возможностей для переговоров с Россией о Крыме нет

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявляет, что он не видит возможностей для переговоров с РФ об оккупированном Крыме

Возможности для будущих переговоров с Россией по оккупированному ею Крыму нет. Такое мнение выразил экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Крым.Реалии.

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По его словам, он говорил об этом с российскими чиновниками и они отказывались что-либо обсуждать: "Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым – это часть России, здесь не о чем говорить". Я пока не вижу возможности для будущих переговоров".

Однако Волкер уточняет, что должно быть мощнее международное давление на Россию: "Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может и НАТО". Международное сообщество должно постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и постоянно усиливать давление на Россию, заявил он.

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

4 июня глава МИД Кулеба заявил, что захваченный в 2014 году армией России Крым возвращен в повестку дня переговоров в нормандском формате, как и украинские политзаключенные на полуострове и в РФ.

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Владислав Сердюк

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