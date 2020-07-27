Волкер назвал Путина "слабым политическим лидером"

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что видит в России "слабую систему, слабого политического лидера"

Экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал президента страны-агрессора России Владимира Путина "слабым политическим лидером". Об этом он сказал в интервью Крым. Реалии.

Отвечая на вопрос, когда Россия изменится, Волкер сказал: "Это невозможно предсказать. Впрочем, мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера. Наблюдаем упадок экономики и инфраструктуры, сокращение населения. Это сила, которая имеет много ресурсов, но все эти ресурсы они со временем теряют".

Волкер не поддерживает силовой вариант деоккупации Крыма.

"Я считаю, что операция будет разрушительной и для жизни людей, и для их имущества. Россия имеет очень мощную военную силу. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы", - считает экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины.

По его словам, "нет варианта хорошего военного захвата Крыма".

"Думаю, что мы должны постоянно и непрерывно давить на Россию. И, честно говоря, мы должны быть терпеливыми. Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года - это скорее признак слабости, а не силы", - объяснил он.

СПРАВКА . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

озможности для будущих переговоров с Россией по оккупированному ею Крыму нет. 23 июля Волкер заявил , что в

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Арина Толина

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