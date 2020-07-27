Волкер назвал Путина "слабым политическим лидером"
Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что видит в России "слабую систему, слабого политического лидера"
Экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер назвал президента страны-агрессора России Владимира Путина "слабым политическим лидером". Об этом он сказал в интервью Крым. Реалии.
Отвечая на вопрос, когда Россия изменится, Волкер сказал: "Это невозможно предсказать. Впрочем, мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера. Наблюдаем упадок экономики и инфраструктуры, сокращение населения. Это сила, которая имеет много ресурсов, но все эти ресурсы они со временем теряют".
Волкер не поддерживает силовой вариант деоккупации Крыма.
"Я считаю, что операция будет разрушительной и для жизни людей, и для их имущества. Россия имеет очень мощную военную силу. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы", - считает экс-специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины.
По его словам, "нет варианта хорошего военного захвата Крыма".
"Думаю, что мы должны постоянно и непрерывно давить на Россию. И, честно говоря, мы должны быть терпеливыми. Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года - это скорее признак слабости, а не силы", - объяснил он.
- 23 июля Волкер заявил, что возможности для будущих переговоров с Россией по оккупированному ею Крыму нет.
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