Подсчитали 10%. Пожизненную власть Путина в России якобы поддержали 70%

Владимир Путин (фото - пресс-службы Кремля)

На референдуме в России по итогам обработки 9,3% протоколов 70,67% избирателей поддержали поправку в Конституцию РФ, позволяющую Владимиру Путину избираться президентом после 2024 года. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные ЦИК РФ.

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Против поправки высказались 28,31% россиян. Это данные на 18:30 по московскому времени.

Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день общероссийского голосования.

15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.

10 марта Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку , обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.

11 марта пакет поправок, включающий и "обнуление", был принят Госдумой и Советом Федерации России, позже его одобрили две трети законодательных собраний регионов РФ.

Согласно опросу, проведенному Левада-центром в марте, поправку в конституцию РФ, позволяющую Владимиру Путину избираться президентом после 2024 года, не одобряют 47%, одобряют - 48% россиян.