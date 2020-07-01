Подсчитали 10%. Пожизненную власть Путина в России якобы поддержали 70%

На референдуме в России по итогам обработки 9,3% протоколов 70,67% избирателей поддержали поправку в Конституцию РФ, позволяющую Владимиру Путину избираться президентом после 2024 года. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные ЦИК РФ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Против поправки высказались 28,31% россиян. Это данные на 18:30 по московскому времени.
Сегодня, 1 июля, проходит основной и заключительный день общероссийского голосования.
- 15 января Путин предложил изменить конституцию РФ. На фоне этого предложения правительство России ушло в отставку.
- 10 марта Путин отказался снимать ограничение на количество президентских сроков в Конституции, но допустил поправку, обнуляющую сроки, которые он уже был президентом.
- 11 марта пакет поправок, включающий и "обнуление", был принят Госдумой и Советом Федерации России, позже его одобрили две трети законодательных собраний регионов РФ.
- Согласно опросу, проведенному Левада-центром в марте, поправку в конституцию РФ, позволяющую Владимиру Путину избираться президентом после 2024 года, не одобряют 47%, одобряют - 48% россиян.
Вадим Ребрина