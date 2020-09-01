Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август 2020-го.
По состоянию на 07:00 утра 1 сентября за прошедшие сутки на Донбассе вражеские войска дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook. Одна провокация с применением стрелкового оружия была замечена возле Водяного, а неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета — неподалеку от Авдеевки. Потерь среди украинских бойцов нет.
С 1 сентября пропуск через линию разграничения на Донбассе будет возможен только при условии наличия масок и соблюдения социальной дистанции, передает штаб ООС. Также все проезжающим будут мерить температуру — если она будет повышенной (37,2 градуса) или если человек контактировал в последние две недели с заболевшим COVID-19, то пропускать таких будут отдельно.
Кроме того, в "осенний" режим работы будут переведены контрольные пункты Марьинка, Новотроицкое и Станица Луганская. Выезд с временно оккупированной территории будет возможен с 07:00 до 18:30, въезд — до 18:00.