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Хроника войны России против Украины: сентябрь 2020 года - Фото

Хроника войны России против Украины: сентябрь 2020 годаLive

Хроника войны России против Украины: сентябрь 2020 годаLive
01.09.2020, 12:00
70
Фото: Facebook/36obrmp

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России. В начале марта в Песках и под Авдеевкой произошли тяжелые "точечные" бои.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февральмартапрель, май, июнь, июль, август 2020-го.

01.09.2020
12:14

По состоянию на 07:00 утра 1 сентября за прошедшие сутки на Донбассе вражеские войска дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook. Одна провокация с применением стрелкового оружия была замечена возле Водяного, а неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета — неподалеку от Авдеевки. Потерь среди украинских бойцов нет.

12:05

С 1 сентября пропуск через линию разграничения на Донбассе будет возможен только при условии наличия масок и соблюдения социальной дистанции, передает штаб ООС. Также все проезжающим будут мерить температуру — если она будет повышенной (37,2 градуса) или если человек контактировал в последние две недели с заболевшим COVID-19, то пропускать таких будут отдельно.


Кроме того, в "осенний" режим работы будут переведены контрольные пункты Марьинка, Новотроицкое и Станица Луганская. Выезд с временно оккупированной территории будет возможен с 07:00 до 18:30, въезд до 18:00.

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Теги: война на Донбассе, боевики, ВСУ, Донбасс, ордло, хроника, сентябрь 2020 года
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