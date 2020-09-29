Спикером украинской делегации в ТКГ может стать дипломат

Маркиян Лубкивский сейчас занимает должность советника заместителя главы Верховной Рады Елены Кондратюк

На должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) рассматривают дипломата Маркияна Лубкивского. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили три собеседника, близких к переговорному процессу.

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"Коммуникацией по минскому процессу должен заниматься отдельный человек… Сейчас Лубкивский наиболее вероятный кандидат на должность спикера в ТКГ", – заявил LIGA.net собеседник в Офисе президента.

По его словам, решение по спикеру может быть до конца текущей недели.

Сейчас Лубкивский занимает должность советника заместителя председателя Верховной Рады Елены Кондратюк.

СПРАВКА. Маркиян Лубкивский – экс-советник главы СБУ, экс-директор Евро-2012 в Украине. В июле 2009 года был назначен директором турнира УЕФА Евро-2012 в Украине. В сентябре 2014 года занимал должность советника главы Службы безопасности Украины. В 2019 году баллотировался на внеочередных парламентских выборах по списку партии ВО Батькивщина , однако его место в списке (№30) оказалось непроходным.

15 сентября вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в украинской делегации ТКГ появится новая должность спикера. Резников уточнил, что п ресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и "фокусировать все сигналы in one voice"

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Арина Толина , Юрий Смирнов

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