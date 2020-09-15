В украинской делегации ТКГ появится новая должность — Резников

Пресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и "фокусировать все сигналы in one voice"

В украинской делегации Трехсторонней контактной группы появится новая должность - это будет спикер, заявил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV.

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"Было принято решение, сейчас идет подбор — будет введена такая должность пресс-секретаря, спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, заданием которого будет фокусировать все сигналы in one voice (в единую позицию — ред.) от имени украинской делегации", — рассказал Резников.

По его словам, раньше люди мало что знали о работе ТКГ, это были "достаточно сухие информационные сообщения", поэтому был сделан вывод и "мы будем сейчас исправляться".

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Дарья Мостовая

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