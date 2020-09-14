Резников пояснил, почему от Украины требуют изменить постановление Рады о выборах

Резников назвал мифом информацию, будто Россия хочет проведения выборов на оккупированных территориях 25 октября

По словам вице-премьера Алексея Резникова, на переговорах в нормандском формате в Берлине был поставлен вопрос о приверженности Украины минским соглашениям, потому что в постановлении Верховной Рады о проведении местных выборов изложена последовательность шагов по реализации минских соглашений, которая противоречит самим соглашениям. Об этом Резников сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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Резников назвал мифом информацию, будто Россия хочет проведения выборов на оккупированных территориях 25 октября, поэтому требует от Рады принять изменения в постановление.

"Такого требования нет. Они сами не готовы там проводить выборы 25 числа, к сожалению", - сказал вице-премьер.

По его словам, России не понравилось то, что в 4 пункте постановления Рады о выборах, где депутаты перечислили требования к безопасности, при выполнении которых возможно проведение выборов в ОРДЛО, возврат Украине контроля над ее границей стоит перед проведением выборов, а не после, как это указано в минских соглашениях.

Резников сказал, что на встречах ТКГ и в нормандском формате членам украинской делегации говорили, что "парламент впервые поставил под сомнение часть минских соглашений" и спрашивали, не означает ли это отказ от них со стороны Украины.

"Если бы это был вопрос только с российской стороны — была бы одна история, но этот вопрос нам продублировали партнеры по нормандскому формату", - сказал Резников.

"И, соответственно, тогда встал вопрос: как трактовать этот пункт 4. Препятствует ли он проведению будущих выборов в ОРДЛО", - сказал Резников. По его словам, Украина пояснила, что этот пункт не может быть препятствием, "но если вас это интересует, информируем, что... депутаты зарегистрировали проект постановления, в котором самостоятельно поставили под сомнение пункт 4 этого постановления"

При этом, по словам Резникова, украинские советники подчеркнули в Берлине, что это исключительно компетенция Верховной Рады.

"Единственное, чего мы ждем, это что парламент рассмотрит этот проект постановления и примет свое решение", - сказал Резников.

11 сентября Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия). Переговоры продолжались семь часов.

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При этом представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось" и напомнил, что Россия требует от Украины отменить постановление о местных выборах в Украине.

Представитель Украины в ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Он сказал, что речь идет об изменениях, зарегистрированных 28 июля 2020 года. Это проект депутата Александра Качуры.

проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована такая инициатива. Резников заявил , что в Берлине украинская делегация не обещала изменить постановление, а лишь

Сам Качура заверяет , что его изменения не предусматривают проведение выборов на неподконтрольных территориях.

Вадим Ребрина

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