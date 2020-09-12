Автор изменений в постановление о местных выборах заверяет, что выборов в ОРДЛО не будет

Именно проект Александра Качуры назвал вчера соответствующим минским договоренностям представитель Украины в ТКГ Андрей Костин

Автор изменений в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов, которые обсуждались вчера в Берлине, депутат фракции Слуга народа Александр Качура заверяет, что его изменения не предусматривают проведение выборов на неподконтрольных территориях. Об этом он сказал в комментарии lb.ua.

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Именно проект Качуры назвал вчера соответствующим минским договоренностям представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Андрей Костин.

"Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. В частности, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территория ... Об изменении даты выборов речь вообще не идет. Как и об отмене местных выборов. Отмена выборов возможна только в случае введения чрезвычайного или военного положения. Поэтому не следует искать какую-то зраду в предложенных мной изменениях в постановление", - сказал Качура в комментарии изданию.

Также он сообщил, что предложил внести изменения в 4 пункт постановления о том, что местные выборы в Донбассе возможны только после полноценного завершения процедур "по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ".

"То есть, сейчас вообще речь не идет о проведении выборов на неподконтрольных территориях. И на этом не стоит спекулировать", - сказал депутат.

Как следует из сравнительной таблицы к проекту Качуры, в принятой редакции постановления содержится намного больше условий проведения местных выборов на неподконтрольных территорий, чем в предложенной депутатом версии. К примеру, в его редакции нет пункта о возврате украинско-российской границы под контроль Украины.

Слева - действующая редакция, справа - вариант Качуры.

ОБНОВЛЕНО В 20:15. Качура обратился в редакцию LIGA.net и опроверг информацию о том, что в предложенных им изменениях нет пункта о контроле над границей, заявив, что такой контроль предусматривают стандарты ООН и ОБСЕ, о которых говорится в его документе.

11 сентября Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия). Переговоры продолжались семь часов.

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При этом представитель России Дмитрий Козак заявил, что "прорыва не случилось" и напомнил, что Россия требует от Украины отменить постановление о местных выборах в Украине.

Представитель Украины в ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Он сказал, что речь идет об изменениях, зарегистрированных 28 июля 2020 года. Это именно проект Качуры.

проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована такая инициатива. Вице-премьер Резников заявил , что в Берлине украинская делегация не обещала изменить постановление, а лишь

Вадим Ребрина

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