Делегация Ермака-Резникова приняла требование РФ и боевиков изменить постановление Рады

Член украинской делегации заявил, что "предложенная редакция изменений" постановления "полностью соответствует минскому комплексу мер"

В ходе встречи политических советников лидеров стран нормандского формата в Берлине 11 сентября украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов. Об этом представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Андрей Костин сообщил в комментарии Интерфакс-Украина.

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"Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п. 4, в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует минскому комплексу мер", - сказал Костин.

"На встрече отмечалось, что этот проект был внесен 28 июля 2020 года - задолго до того, как началась информационная атака на делегацию в связи с пунктом 4", - отметил он.

"Как представитель делегации, я подтверждаю приверженность минским соглашениям. Безусловно, и у нас, и в украинском обществе есть масса вопросов к минским соглашениям, но и мы, и наш президент считаем, что они являются единственной платформой для продолжения процесса урегулирования", - добавил он.

По словам Костина, представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук, обратившись к украинскому парламенту, поставил вопрос об анализе п.4 постановления о назначении местных выборов. "Я надеюсь, что в процессе рассмотрения проекта Кравчук сможет выступить перед парламентом, принести свои аргументы, чтобы продемонстрировать, что Украина привержена выполнению минских соглашений", - сказал он.

19 августа Россия пыталась заблокировать работу ТКГ с требованием пересмотреть постановление Рады о местных выборах.

20 августа Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде, чтобы изменить постановление о местных выборах и таким образом провести их и на временно оккупированных территориях тоже.

24 августа Кравчук заявил, что изменение постановления о местных выборах не означает, что они пройдут в ОРДЛО или будут переноситься на остальной территории Украины

31 августа спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что пересмотр постановления о местных выборах поставит их под угрозу.

Вадим Ребрина

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