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Разумков: Пересмотр постановления о местных выборах поставит их под угрозу

31.08.2020, 12:25
Разумков: Пересмотр постановления о местных выборах поставит их под угрозу - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

По словам спикера Верховной Рады, предложений об изменении постановления парламента о местных выборах в парламент не поступало

В Верховную Раду не поступало официальных предложений изменить постановление о местных выборах, а такие изменения могут поставить проведение выборов под угрозу. Об этом сегодня заявил журналистам спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Комментируя возможный пересмотр постановления о местных выборах в том, что касается их проведения в ОРДЛО, Разумков заявил: "На сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не приходило. Я имею в виду постановление об изменении постановления".

Спикер Рады добавил, что по законодательству Рада должна объявить о проведении выборов не позже, чем за 90 дней до их начала, и предвыборный процесс уже начался. Поэтому, по словам Разумкова, изменения в это постановление могут поставить под угрозу выборы на всей территории Украины.

Денис Юдин
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