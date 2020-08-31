Разумков: Пересмотр постановления о местных выборах поставит их под угрозу

По словам спикера Верховной Рады, предложений об изменении постановления парламента о местных выборах в парламент не поступало

В Верховную Раду не поступало официальных предложений изменить постановление о местных выборах, а такие изменения могут поставить проведение выборов под угрозу. Об этом сегодня заявил журналистам спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Комментируя возможный пересмотр постановления о местных выборах в том, что касается их проведения в ОРДЛО, Разумков заявил: "На сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не приходило. Я имею в виду постановление об изменении постановления".

Спикер Рады добавил, что по законодательству Рада должна объявить о проведении выборов не позже, чем за 90 дней до их начала, и предвыборный процесс уже начался. Поэтому, по словам Разумкова, изменения в это постановление могут поставить под угрозу выборы на всей территории Украины.

19 августа Россия пыталась заблокировать работу ТКГ с требованием пересмотреть постановление Рады о местных выборах.

20 августа глава украинской делегации в ТКГ Кравчук обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть соответствие постановления о местных выборах минским соглашениям.

24 августа Кравчук заявил, что возможный пересмотр постановления о местных выборах не означает, что они пройдут в ОРДЛО или будут переноситься на остальной территории Украины.

26 августа комитет Рады рассмотрел обращение Кравчука и решил создать рабочую группу, которая его проанализирует.

Денис Юдин

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