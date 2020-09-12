Резник о Козаке: Мы не обещали изменить постановление о выборах, а проинформировали

В парламенте в конце июля было зарегистрировано предложение по корректировке постановления о местных выборах, напомнил Резников

На переговорах политических советников в нормандском формате в Берлине украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной Рады о проведении местных выборов. Но проинформировала Россию, что в парламенте зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к постановлению. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Берлине Алексей Резников.

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По его словам, было бы некорректно во время встречи политических советников обсуждать вмешательство в суверенитет украинского парламента.

"Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет", - подчеркнул Резников.

Однако, по его словам, в парламенте в конце июля было зарегистрировано предложение по корректировке постановления о местных выборах, о чем были проинформированы представители России. "Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента", - добавил Резников.

Тем временем представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Андрей Костин после переговоров в Берлине заявил, что украинская делегация согласилась с возможностью внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов.

19 августа Россия пыталась заблокировать работу ТКГ с требованием пересмотреть постановление Рады о местных выборах.

20 августа Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде, чтобы изменить постановление о местных выборах и таким образом провести их и на временно оккупированных территориях тоже.

24 августа Кравчук заявил, что изменение постановления о местных выборах не означает, что они пройдут в ОРДЛО или будут переноситься на остальной территории Украины

31 августа спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что пересмотр постановления о местных выборах поставит их под угрозу.

Сегодня, по итогам встречи в Берлине, представитель РФ заявил, что якобы была достигнута договоренность о внесении изменений в постановление Рады.

Вадим Ребрина

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