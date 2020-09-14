После ОБСЕ. Резников объяснил, почему Украина сообщает о заседаниях "Минска" позже России

Украинская делегация всегда придерживалась договоренности, что первым заявление по результатам заседания ТКГ публикует представитель ОБСЕ

Украинская делегация с трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе сообщает о результатах заседаний позже российской, потому что следует давней договоренности по порядку ведения переговоров. Об этом сказал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова.

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По его словам, украинская делегация всегда придерживалась договоренности, что какие бы то ни было события, которые произошли в результате заседания ТКГ, комментируются сторонами только после того, как представитель председательствующей ОБСЕ, главный координатор в ТКГ сделает свое публичное заявление, оно будет опубликовано на сайте ОБСЕ.

"Украинская сторона всегда придерживалась такого подхода. Например, сначала господин Мартин Сайдик делал свое объявление. После этого Леонид Данилович Кучма через своего пресс-секретаря делал соответственно свое. Но к сожалению, российская сторона перестала придерживаться таких условий. Они выходят и комментируют, что им вздумается, плюс их прокси делают то же самое. К сожалению, наши СМИ подхватывают именно эту информацию, которую выдают наши оппоненты в переговорах, и она становится основанием для обсуждения так называемой "зрады", – Резников.

Он отметил, что все посылы, которые делают российская сторона и представители террористов – неправда. Это инструмент ведения гибридной войны. Это их истолкование переговоров, нацеленное на их аудиторию.

"И поэтому когда каждый раз мы должны оправдываться: "а почему это сказал" – и называется фамилия одного из представителей Российской Федерации, а еще, не дай бог, граждан Российской Федерации, которые сегодня представляют оккупированные территории, как приглашенные на переговоры – то мы начинаем жить в их мифах", – сказал Резников.

19 августа Россия пыталась заблокировать работу ТКГ с требованием пересмотреть постановление Рады о местных выборах.

20 августа Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде, чтобы изменить постановление о местных выборах и таким образом провести их и на временно оккупированных территориях тоже.

24 августа Кравчук заявил, что изменение постановления о местных выборах не означает, что они пройдут в ОРДЛО или будут переноситься на остальной территории Украины

31 августа спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что пересмотр постановления о местных выборах поставит их под угрозу.

12 сентября по итогам встречи в Берлине, представитель РФ заявил, что якобы была достигнута договоренность о внесении изменений в постановление Рады. Резников опроверг это заявление.

Наталия Медведева

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